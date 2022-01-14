Video Yaşam Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi | Video
Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi | Video

Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi | Video

14.01.2022 | 09:43

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OTOMATİK OYNAT

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Artvin’de köy yolunda ilerleyen bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

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Artvin'in Şavşat İlçesine yaşayan Dursun Çelik aracıyla birlikte Erikli Köyüne doğru ilerlediği sırada gece önüne domuz sürüsü çıktı. Ailesinin de araç içinde olduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürüler halinde gezen domuzlar, köy yolunda ilerlerken karşılarına çıkan araçtan korkarak uzaklaşıyorlar.

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