Kozan’da fırtına çatı uçurdu | Video
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Adana’nın Kozan ilçesi Faydalı mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle mahallede bulunan okulun çatısı uçtu, futbol sahası kenarındaki direkler devrildi. Çıkan fırtınada facianın eşiğinden dönüldü.