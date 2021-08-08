Video Yaşam Kozan’da fırtına çatı uçurdu | Video

Kozan’da fırtına çatı uçurdu | Video

Kozan’da fırtına çatı uçurdu | Video
08.08.2021 | 21:24

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Adana’nın Kozan ilçesi Faydalı mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle mahallede bulunan okulun çatısı uçtu, futbol sahası kenarındaki direkler devrildi. Çıkan fırtınada facianın eşiğinden dönüldü.

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