Kozmonotların uzay yürüyüşü tamamlandı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Kozmonotların uzay yürüyüşü tamamlandı | Video 02.06.2021 | 18:03
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Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı | Video 02.06.2021 | 17:47
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İstanbul Silivri'de bahçeye giren kediye tekmeli saldırı kamerada 02.06.2021 | 16:52
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İstanbul'da İETT otobüsünün görenleri şaşırtan sevimli yolcusu kamerada 02.06.2021 | 13:28
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Polislere bıçakla saldıran şahıs dehşet saçtı. O anlar kamerada | Video 02.06.2021 | 12:07
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Marmaris'te domuzlar şehre indi | Video 02.06.2021 | 12:07
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yeni Nauka modülüne hazırlanması için uzay yürüyüşüne çıkan 2 kozmonotun yürüyüşü 7 saat 19 dakika sürdü.