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Kredi kartı dolandırıcılığı yapan çeteye düzenlenen 'gün batımı' operasyonunda 8 tutuklama | Video

Kredi kartı dolandırıcılığı yapan çeteye düzenlenen 'gün batımı' operasyonunda 8 tutuklama | Video

01.04.2023 | 12:54

İZMİR'e gelen yerli ve yabancı turistlere ait banka ve kredi kartları ile mobil bankacılık şifreleri çeşitli yöntemlerle ele geçiren çeteye yönelik yapılan 'Gün Batımı' adlı operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından salıverildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'banka ve kredi kartları kanuna muhalefet' suçlarını işlediği belirtilen H.A. liderliğindeki çeteye yönelik, 28 Mart Salı günü, 'Gün Batımı' adlı operasyonu gerçekleştirdi. Çetenin, İzmir'e gelen yerli ve yabancı turistlere ait banka ve kredi kartları ile mobil bankacılık şifreleri çeşitli yöntemlerle ele geçirdiği belirtildi. Çete üyelerinin bazı kişileri 'korkutma, sindirme, darp ve tehdit edilerek', bazılarını 'içkilerine uyuşturucu ve uyarıcı madde katıp', bazılarını ise 'aldatılmak' suretiyle şifrelerini aldığı ifade edildi. Çete üyelerinin, anlaştıkları kişilere ait birden fazla pos cihazından para çektiği ayrıca yine şikayetçilere ait hesaplardan yüksek meblağda paraların kendi banka hesaplarına transfer ettiği belirlendi. Şüphelilerin bir çok kişiyi dolandırarak 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde eden çete üyelerinin, bu parayı kendi aralarında para transferi ve pos çekimi yaparak paylaştığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında İzmir'de 12 işyeri ve 25 eve yapılan eş zamanlı baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan aralarında kadınların da bulunduğu 26 şüphelinin tamamı yakalandı.

Şüphelilerin ifadelerinden, şifrelerini ele geçirmek istedikleri kişilerin içeceklerine 'kokusuz aseton' kattıkları da ortaya çıktı. Böylelikle algılama yeteneklerinin zayıflayan kişilerin şifrelerinin daha kolay ele geçirildiği anlaşıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
16 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından salıverildi.

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