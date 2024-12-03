Video Yaşam Kredi kartını çalan şüphelinin alışveriş yaptığı yerleri gezip, kamera görüntülerini topladı | Video
Kredi kartını çalan şüphelinin alışveriş yaptığı yerleri gezip, kamera görüntülerini topladı | Video

Kredi kartını çalan şüphelinin alışveriş yaptığı yerleri gezip, kamera görüntülerini topladı | Video

03.12.2024 | 14:11

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, çaldığı kredi kartıyla 8 ayrı iş yerinden alışveriş yapan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Kredi kartıyla alışveriş yapılan yerleri tek tek gezen Hamdi K. (40), topladığı kamera görüntüleriyle polise gidip, şikayette bulundu.

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İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan Hamdi K., beklediği havale için mobil bankacılık hesabını kontrol ettiğinde, kredi kartından 9 saat içinde 8 farklı harcama yapıldığını gördü. Cüzdanını kontrol ettiğinde kredi kartının olmadığını fark eden Hamdi K., hesap hareketlerinden, kartıyla alışveriş yapılan yerleri tespit etti. Kredi kartıyla ilk olarak bir yakıt istasyonundan, motosiklet için akaryakıt alındığını ve temassız ödeme yapıldığını belirleyen Hamdi K., sırasıyla dönerci, market ve kuru yemişçiden yapılan toplam 7 bin TL'lik harcamayı görünce, söz konusu iş yerlerini tek tek gezip, şüphelinin peşine düştü. Kartıyla temassız ödeme yapılan 8 ayrı iş yerine giderek güvenlik kamerası görüntülerini toplayan Hamdi K., elindeki görüntü kayıtlarıyla polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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