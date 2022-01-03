Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
01:43
Çanakkale boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı 03.01.2022 | 09:41
01:08
Mardin'de 3 katlı binada patlama! 1 yaralı 03.01.2022 | 09:28
04:26
Aktivistlerden Nemrut’un develerine yürüyüş | Video 03.01.2022 | 09:17
02:56
02:41
İstanbul Taksim'de gençlerden şaşırtan dans gösterisi! 03.01.2022 | 09:22
02:37
Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı | Video 03.01.2022 | 09:17
01:02
04:08
Kars'ta vatandaşlar kar altında halay çekti | Video 03.01.2022 | 09:01
03:06
Yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 50’yi gördü | Video 03.01.2022 | 09:01
02:14
02:04
Erzincan'da karbonmonoksit gazından İran uyruklu 6 kişi zehirlendi | Video 03.01.2022 | 09:01
01:33
01:26
İstanbul Beylikdüzü’nde kuyuya düşen keçiyi kurtarma operasyonu kamerada 03.01.2022 | 08:59
01:11
Hastanenin güvenlik görevlisini böyle darp etti... Tutuklandı | Video 02.01.2022 | 21:35
33:40
00:38
01:10
İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı | Video 02.01.2022 | 16:37
00:37
Kanyonda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı | Video 02.01.2022 | 16:38
Esenyurt’ta müşteri gibi markete giren bir şahıs, kredi kartını uzatarak aldıklarının parasını ödemek istedi. Market sahibinin arkasında duran pos cihazına dönmesini fırsat bilen hırsız, tezgahın üzerinde duran cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın koşarak uzaklaştığını gören market sahibi ne yapacağını bilemezken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre müşteri gibi markete giren bir şahıs, birkaç ürün aldıktan sonra market sahibine parasını ödemek için kredi kartını uzattı. Şahıstan şüphelenmeyen market sahibi, arkasına dönerek pos cihazından ödeme almaya çalıştı. Market sahibi Necmettin Baltacı'nın bir anlık dalgınlığını fırsat bilen hırsız ise tezgah üzerinde duran cep telefonunu alarak koşmaya başladı. Hırsızın koşarak uzaklaştığı o anlarda ne ile karşılaştığını anlayamayan Baltacı, adeta donakaldı. Bir süre sonra telefonunun çalındığını fark eden Baltacı, şahsın arkasından koşsada hızlıca marketten çıkan hırsız, sokakta bulunan arabasına binerek kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
"BEN 65 YAŞINDA EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞIYORUM"
Yaşanan hırsızlığı anlatan market sahibi Necmettin Baltacı, "Markete müşteri gibi giren şahıs benden önce gazoz, ardından meyve suyu istedi. Bunları verdikten sonra bana kredi kartını uzattı. Ben yazar kasaya döndüğüm sırada tezgahın üzerinde duran telefonumu alarak kaçmaya başladı ve sokaktaki bir arabaya binerek gitti. Bu durumun üstüne çok şaşırdım ve kanım dondu. Hırsızlara söylemek istediğim şey ise çalışmaları gerektiğidir. Ben 65 yaşında emekli bir insanım ve torunlarıma, çocuklarıma ekmek götürmek için her sabah dükkanımı erkenden açıyorum. Herkes çalışırsa hırsızlık olmaz" dedi.