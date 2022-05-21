Video Yaşam Kredi kartıyla eve giren hırsızlar yakalandı | Video
Kredi kartıyla eve giren hırsızlar yakalandı | Video

Kredi kartıyla eve giren hırsızlar yakalandı | Video

21.05.2022 | 11:28

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da kredi kartıyla kapı dillerini düşürerek evlere girip soygun yapan 1’i kadın 3 hırsız, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliğine bağlı Hırsızlık Timi ekiplerinin saatler süren kamera çalışmasıyla yakalandı. Tam 35 suça karıştığı tespit edilen hırsızlık çetesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bir eve girmeye çalıştıkları anlar kameralara yansıdı.

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Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde 11 Mayıs günü meydana gelen olayda, 2'si kadın 4 hırsız, Çimentepe Sokak üzerinde yer alan bir apartmana girdi. Binanın güvenlik kamerasının tam altındaki dairenin önüne gelen hırsızlardan biri elindeki kredi kartıyla kapının dilini düşürmeye çalışırken, diğerleri ise eve girmeye çalışan arkadaşlarını gizlemek için siper oldular. Kartla eve girebilmek için dakikalarca uğraşayan hırsızlar, kapının kilitli olduğunu anlayınca başka bir apartmana yöneldi.

EVİ SOYUP TAKSİYLE KAÇTILAR

Vefa Sokak'ta bir binaya giren hırsızlar aynı yöntemi kullanarak bu sefer istediklerini aldı. Girdikleri dairede bir miktar para ve ziynet eşyası çalan çete, evden ayrılıp cadde üzerinde taksi çevirdi. Saatler sonra dairesine dönen ev sahibi ise soyulduğunu anlayınca soluğu polis merkezinde aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, soygunun gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

HEPSİ TEK TEK YAKALANDI

Saatler süren güvenlik kamera tarama çalışmalarının ardından 4 hırsızdan Murat K.'nın kimliğini tespit eden Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Hırsızlık Timi ekipleri, izini sürdüğü adamı yakalayarak gözaltına aldı. Murat K.'nın emniyetteki ifadesinde suç ortakları Havvanur T., Faruk T. ve Tuğçe T.'yi itiraf etmesiyle diğer 3 şüpheli de saklandıkları adreslerde tek tek yakalanarak Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltına alındı.

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