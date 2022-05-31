Video Yaşam Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu | Video
Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu | Video

Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu | Video

31.05.2022 | 22:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu | Video 00:41
Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu | Video 31.05.2022 | 22:40
Elazığ’da detektör köpek ’Nina’ geçit vermedi: 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:15
Elazığ’da detektör köpek 'Nina' geçit vermedi: 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 31.05.2022 | 16:45
Cinayetten aranan şüpheli ayağını kırınca yakalandı | Video 00:46
Cinayetten aranan şüpheli ayağını kırınca yakalandı | Video 31.05.2022 | 16:51
Bursa’daki fabrika patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 00:07
Bursa'daki fabrika patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 31.05.2022 | 16:46
İzmit’te iki tramvay böyle çarpıştı | Video 01:28
İzmit'te iki tramvay böyle çarpıştı | Video 31.05.2022 | 16:34
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 00:07
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 31.05.2022 | 16:29
Sahildeki bankta çıplak güneşlenen şahıs gözaltına alındı | Video 00:23
Sahildeki bankta çıplak güneşlenen şahıs gözaltına alındı | Video 31.05.2022 | 16:33
Gaziosmanpaşa’da pitbull saldırısına uğrayan çocuk kafasından yaralandı | Video 06:25
Gaziosmanpaşa'da pitbull saldırısına uğrayan çocuk kafasından yaralandı | Video 31.05.2022 | 15:13
SON DAKİKA: İstanbul Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren zanlılar yakalandı! İğrenç görüntüler sonrası Valilik’ten flaş açıklama | Video 00:38
SON DAKİKA: İstanbul Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren zanlılar yakalandı! İğrenç görüntüler sonrası Valilik'ten flaş açıklama | Video 31.05.2022 | 15:43
Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı’ya 1 buçuk yıla kadar hapis talebi | Video 01:06
Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı’ya 1 buçuk yıla kadar hapis talebi | Video 31.05.2022 | 15:22
Denizli’de düzensiz 85 göçmen yakalandı | Video 00:51
Denizli’de düzensiz 85 göçmen yakalandı | Video 31.05.2022 | 15:28
Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti | Video 01:00
Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti | Video 31.05.2022 | 15:22
Bebek Sahili’nde pes dedirten rezillik! Halka açık alanda ilişkiye giren 2 kişi gözaltına alındı | Video 00:38
Bebek Sahili'nde pes dedirten rezillik! Halka açık alanda ilişkiye giren 2 kişi gözaltına alındı | Video 31.05.2022 | 15:26
Tartıştığı kişiye piknik tüpüyle saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:23
Tartıştığı kişiye piknik tüpüyle saldırdı! O anlar kamerada | Video 31.05.2022 | 15:22
Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti, sosyal medyada yorum yağdı | Video 00:24
Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti, sosyal medyada yorum yağdı | Video 31.05.2022 | 13:44
Soyu tükendi sanılan Anadolu Parsı görüntülendi | Video 06:15
Soyu tükendi sanılan Anadolu Parsı görüntülendi | Video 31.05.2022 | 13:08
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza anı kamerada | Video 02:05
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza anı kamerada | Video 31.05.2022 | 12:52
Asma tavan çökünce kendini düğün salonunun ortasında buldu! O anlar kamerada | Video 00:20
Asma tavan çökünce kendini düğün salonunun ortasında buldu! O anlar kamerada | Video 31.05.2022 | 12:55
TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan otobüsteki yolcular facianın eşiğinden döndü | Video 02:52
TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan otobüsteki yolcular facianın eşiğinden döndü | Video 31.05.2022 | 12:41
Müge Anlı SON BÖLÜM | 31 Mayıs 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 12:23
Müge Anlı SON BÖLÜM | 31 Mayıs 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 31.05.2022 | 12:23

Ankara’da bir kreşin bahçesinde görülen yılan, vatandaşları alarma geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA