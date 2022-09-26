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OTOMATİK OYNAT
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Kreşteki darp savcılıkta bitti | Video 26.09.2022 | 12:58
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Antalya'daki "çekiçli" cinayet kamerada 26.09.2022 | 12:38
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Eyüpsultan'da zincirleme kazada ilginç görüntü kamerada | Video 26.09.2022 | 12:13
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Starlink uyduları Elazığ semalarında görüntülendi | Video 26.09.2022 | 12:08
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İzmir'de 123 tombalacı kıskıvrak yakalandı | Video 26.09.2022 | 11:44
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Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 26.09.2022 | 11:18
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 26.09.2022 | 11:10
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Annesinin kafasını kesip balkondan atan şahıs, adliyeye sevk edildi | Video 26.09.2022 | 10:42
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Hatay'da 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 10:15
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Mersin’de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı | Video 26.09.2022 | 10:05
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Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 26.09.2022 | 09:09
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Fatih’te dehşet! Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı | Video 26.09.2022 | 09:42
Zeytinburnu'nda özel kreşte 22 aylık kızının dövüldüğünü iddia eden kadın, sağlık raporu ve kamera görüntüleriyle savcılığa şikâyette bulundu.