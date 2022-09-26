Video Yaşam Kreşteki darp savcılıkta bitti | Video
Kreşteki darp savcılıkta bitti | Video

Kreşteki darp savcılıkta bitti | Video

26.09.2022 | 12:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kreşteki darp savcılıkta bitti | Video 02:49
Kreşteki darp savcılıkta bitti | Video 26.09.2022 | 12:58
Antalya’daki çekiçli cinayet kamerada 04:53
Antalya'daki "çekiçli" cinayet kamerada 26.09.2022 | 12:38
Eyüpsultan’da zincirleme kazada ilginç görüntü kamerada | Video 04:08
Eyüpsultan'da zincirleme kazada ilginç görüntü kamerada | Video 26.09.2022 | 12:13
Ağrı Dağı eteklerindeki sazlık alanda kışa hazırlık havadan görüntülendi | Video 02:56
Ağrı Dağı eteklerindeki sazlık alanda kışa hazırlık havadan görüntülendi | Video 26.09.2022 | 12:08
Starlink uyduları Elazığ semalarında görüntülendi | Video 01:05
Starlink uyduları Elazığ semalarında görüntülendi | Video 26.09.2022 | 12:08
İzmir’de 123 tombalacı kıskıvrak yakalandı | Video 00:40
İzmir'de 123 tombalacı kıskıvrak yakalandı | Video 26.09.2022 | 11:44
Müge Anlı’dan mide bulandıran olaya sert tepki! Bu bir istismar, 14 yaşındaki çocuğa bunu yapan kadın… | Video 17:44
Müge Anlı’dan mide bulandıran olaya sert tepki! "Bu bir istismar, 14 yaşındaki çocuğa bunu yapan kadın…" | Video 26.09.2022 | 11:20
Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Bakımevinde 20 yaşındaki genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 16:41
Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Bakımevinde 20 yaşındaki genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 26.09.2022 | 11:32
Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 07:24
Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 26.09.2022 | 11:18
Kadın hırsızlar dairenin kapısını kontrol ederken kameraya yakalandı! O anlar kamerada | Video 00:57
Kadın hırsızlar dairenin kapısını kontrol ederken kameraya yakalandı! O anlar kamerada | Video 26.09.2022 | 10:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 09:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 26.09.2022 | 11:10
394 bin Euro’luk vurguna operasyon! İkramiye kazandınız diyerek dolandırdılar | Video 00:31
394 bin Euro’luk vurguna operasyon! "İkramiye kazandınız" diyerek dolandırdılar | Video 26.09.2022 | 10:42
Annesinin kafasını kesip balkondan atan şahıs, adliyeye sevk edildi | Video 00:14
Annesinin kafasını kesip balkondan atan şahıs, adliyeye sevk edildi | Video 26.09.2022 | 10:42
Marmaris Emniyetinden düzensiz göçmenlere operasyon: 85 kişi yakalandı | Video 00:33
Marmaris Emniyetinden düzensiz göçmenlere operasyon: 85 kişi yakalandı | Video 26.09.2022 | 10:04
Hatay’da 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi | Video 00:37
Hatay'da 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 10:15
Mersin’de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı | Video 00:36
Mersin’de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı | Video 26.09.2022 | 10:05
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 02:30
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 26.09.2022 | 09:09
İstanbul Pendik’te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı | Video 00:23
İstanbul Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı | Video 26.09.2022 | 09:09
Ankara’da iğrenç olay: Okul müdürü, yardımcıyı taciz etti! Buradan öpersen çıkmana izin veririm | Video 00:26
Ankara'da iğrenç olay: Okul müdürü, yardımcıyı taciz etti! "Buradan öpersen çıkmana izin veririm" | Video 26.09.2022 | 09:14
Fatih’te dehşet! Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı | Video 02:06
Fatih’te dehşet! Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı | Video 26.09.2022 | 09:42

Zeytinburnu'nda özel kreşte 22 aylık kızının dövüldüğünü iddia eden kadın, sağlık raporu ve kamera görüntüleriyle savcılığa şikâyette bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA