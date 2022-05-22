Video Yaşam Kripto madenciliği için 2.5 milyonluk ekran kartı çaldılar | Video
Kripto madenciliği için 2.5 milyonluk ekran kartı çaldılar | Video

Kripto madenciliği için 2.5 milyonluk ekran kartı çaldılar | Video

22.05.2022 | 11:12

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İstanbul Şişli'de bir elektronik mağazasına giren hırsızlar son zamanlarda kripto para madenciliğinde kullanılan ve piyasa değerinin 2.5 milyon lira olduğu belirtilen ekran kartlarını çalıp kaçtılar. 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çaldıklarını otomobillerine taşıma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Şişli, Nispet Sokak'ta 9 Ocak 2022 tarihinde polise başvuran M.S., dükkanında bulunan 2,5 milyon lira değerindeki ekran kartının çalındığı ihbarında bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin çaldıklarını taşırken güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde iki kişinin çaldıkları ekran kartlarını taşıyarak uzakta park ettikleri otomobillerine yükledikleri görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi tespit etti. Kadıköy ve Ataşehir'de yapılan baskınlarda Oktay K.(48), Barış Ö.(24) ve Metin T.(43) gözaltına alındı. Şüphelilerden Oktay K.'nın daha önceden 5 kez, Metin T.'nin ise 3 kez poliste suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

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