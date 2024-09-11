Krize giren tır sürücüsünün kaza anı kamerada | Video 11.09.2024 | 15:56 Antalya'da direksiyon başında kriz geçirerek bayılan tır sürücüsünün yaklaşık 800 metre çelik bariyerlere sürtünerek gittikten sonra yol kenarında duran minibüse hafif çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Tırdan çıkarılan ve epilepsi nöbeti geçirdiği düşünülen sürücüye vatandaşlar soğan ve kolonya koklatıp, bacak ile kollarından tutarak kalp masajı yapmıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki 34 BJB 634 plakalı tır sürücüsü Adnan M. K., Manavgat ilçesi Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı üzerinde direksiyon başında rahatsızlanarak aracın kontrolünü kaybetti. Yaklaşık 800 metre Köprülü kavşağın çelik bariyerlerine sürtünerek yoluna devam eden tır, köprülü kavşak çıkışında yolun sağında duraklayan Gökhan K.'nın kullandığı 07 C 74815 plakalı servis aracına çarptıktan sonra yol ortasında durdu. Olayı gören diğer araç sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından kendisinden geçmiş vaziyette araçtan indirilen tır sürücüsü yol ortasına yatırıldı.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Ağzındaki köpükten epilepsi hastası olduğu ve kriz geçirdiği düşünülen tır sürücüsü, vatandaşlar tarafından soğan ve kolonya koklatılarak kendisine getirilmeye çalışıldı. Sürücüye zaman zaman da kalp masajı yapılırken, tırın yolu kapatması nedeniyle yolda oluşan araç kuyruğu ambulansın olay yerine ulaşmasını güçleştirdi. Ambulans olay yerine ulaşması ile rahatsızlanan tır sürücüsü kendine geldi. 112 Acil Sağlık ekibine kendisini iyi hissettiğini ve hastaneye gitmeyeceğini söyleyen tır sürücüsü olay yerindeki trafik polisleri ve vatandaşların ısrarı sonucu hastaneye götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan tır sürücüsünün baygınlık geçirdikten sonra bariyerlere aracını sürtmesi ve ardından park halindeki minibüse çarparak durma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.