Kuaförde tıraş olurken sular kesilince, cilt maskeleriyle çeşmeye koştular | Video
Elazığ’da kuaförde tıraş olurken iş yerinden suların kesilmesi nedeniyle yüzlerinde maske ile kalan 2 kişi, yüzlerini yıkamak için çeşmeye gitti. O anlar cep telefonu ile kayıt edildi.
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