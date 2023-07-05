Kuaföre molotoflu saldırı kamerada | Video 05.07.2023 | 11:16 İstanbul Bayrampaşa’da kimliği belirsiz 2 şüpheli, bir kuaförün camını kırdıktan sonra içeriye molotof kokteyli atarak kayıplara karıştı. Molotoflu saldırı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 30 Haziran günü Bayrampaşa Orta Mahalle'de saat 04.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirsiz 2 kişi kuaförün bulunduğu sokağa gelerek bir süre bekledi. Daha sonra dükkanın önüne gelen şüphelilerden biri, içerisinde sert bir cisim bulunan poşetle kuaförün camını kırdı. Diğer şüpheli de elinde bulunan Molotof kokteyli kırılan camdan içeri attı.Saldırının ardından dükkanda yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan edinilen ilk bilgilere göre, olayın terör boyutunun olmadığı öğrenildi.Molotof kokteyli ile saldırı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin dükkanın önüne geldiği görülüyor. Şüphelilerden biri camı kırarken diğeri de içeriye Molotof kokteyli atıyor. Daha sonra koşarak uzaklaşıyorlar.Mahalle esnafı Sefa Gürocak, "3 ya da 4 gün önce gece yarısında oldu. Saat 04.15'te 10 dakika boyunca kaldırımda oturuyorlar. Sonra biri kaldırım taşını cama atıyor. Öteki Molotof kokteylini içeri atıyor. Atmalarıyla kaçmaları bir oluyor. Arkadaşlar da iyi çocuklar. Bir sebep bulamadık. Terör olayı mı, başka bir amaçla mı yaptılar, net bir bilgimiz yok. Herhangi bir husumetleri yok. İçeriyi hemen söndürdüler. Maddi olarak hasarları var" dedi.