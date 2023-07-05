Kuaföre molotoflu saldırı kamerada | Video
İstanbul Bayrampaşa’da kimliği belirsiz 2 şüpheli, bir kuaförün camını kırdıktan sonra içeriye molotof kokteyli atarak kayıplara karıştı. Molotoflu saldırı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Saldırının ardından dükkanda yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan edinilen ilk bilgilere göre, olayın terör boyutunun olmadığı öğrenildi.
MOLOTOFLU SALDIRI KAMERADA
Molotof kokteyli ile saldırı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin dükkanın önüne geldiği görülüyor. Şüphelilerden biri camı kırarken diğeri de içeriye Molotof kokteyli atıyor. Daha sonra koşarak uzaklaşıyorlar.
"HERHANGİ BİR HUSUMETLERİ YOK"
Mahalle esnafı Sefa Gürocak, "3 ya da 4 gün önce gece yarısında oldu. Saat 04.15'te 10 dakika boyunca kaldırımda oturuyorlar. Sonra biri kaldırım taşını cama atıyor. Öteki Molotof kokteylini içeri atıyor. Atmalarıyla kaçmaları bir oluyor. Arkadaşlar da iyi çocuklar. Bir sebep bulamadık. Terör olayı mı, başka bir amaçla mı yaptılar, net bir bilgimiz yok. Herhangi bir husumetleri yok. İçeriyi hemen söndürdüler. Maddi olarak hasarları var" dedi.
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