Video Yaşam Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video
Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video

Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video

26.05.2022 | 15:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video 00:19
Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video 26.05.2022 | 15:54
Dur ihtarına uymadı yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 03:04
Dur ihtarına uymadı yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 26.05.2022 | 15:33
Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video 00:23
Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video 26.05.2022 | 15:03
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı | Video 02:58
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı | Video 26.05.2022 | 14:58
İstanbul’da inanılmaz olay: Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı | Video 05:06
İstanbul'da inanılmaz olay: Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı | Video 26.05.2022 | 14:07
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 00:30
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 26.05.2022 | 12:53
Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 00:57
Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 26.05.2022 | 14:06
Gözlerine inanamayıp elledi! Gülşen’e dokunan Zuhal Topal’ın bakışları olay oldu | Video 00:48
Gözlerine inanamayıp elledi! Gülşen'e dokunan Zuhal Topal'ın bakışları olay oldu | Video 26.05.2022 | 13:58
Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 00:17
Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 26.05.2022 | 13:33
Firari FETÖ’cü tanınmaz hale gelmiş | Video 00:13
Firari FETÖ'cü tanınmaz hale gelmiş | Video 26.05.2022 | 13:33
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 00:30
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 26.05.2022 | 13:17
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 03:42
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 26.05.2022 | 12:28
Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video 03:05
Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video 26.05.2022 | 12:26
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! Ambulans boş diyenlere, Bak bakalım hasta var mı, yok mu? diyerek tepki gösterdi 00:39
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! "Ambulans boş" diyenlere, "Bak bakalım hasta var mı, yok mu?" diyerek tepki gösterdi 26.05.2022 | 12:28
Son Dakika: İzmir’de cami hoparlöründen şarkı dinlettiler! Müftülük konu hakkında açıklama yaptı | Video 00:50
Son Dakika: İzmir'de cami hoparlöründen şarkı dinlettiler! Müftülük konu hakkında açıklama yaptı | Video 26.05.2022 | 12:09
‘Müsilaj’ operasyonunda Mersin’de 18 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:53
‘Müsilaj’ operasyonunda Mersin’de 18 şüpheli gözaltına alındı | Video 26.05.2022 | 11:55
Motosikletini çarpıp kaçmak isteyen kadını, otomobilinin üzerine çıkarak durdurmaya çalıştı | Video 01:11
Motosikletini çarpıp kaçmak isteyen kadını, otomobilinin üzerine çıkarak durdurmaya çalıştı | Video 26.05.2022 | 11:50
Rize yaylalarına mayısta kar yağdı | Video 02:19
Rize yaylalarına mayısta kar yağdı | Video 26.05.2022 | 10:56
Müge Anlı SON BÖLÜM | 26 Mayıs 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 12:17
Müge Anlı SON BÖLÜM | 26 Mayıs 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 26.05.2022 | 11:31
İnternetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı | Video 00:54
İnternetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı | Video 26.05.2022 | 10:54

Oyuncu Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş arasındaki ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davasında mahkeme, taraflar arasında uzlaşma sağlandığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Oyuncu Kubilay Aka'nın eski sevgilisi Beyza Güneş, Aka'nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmiş, Aka ise, bunun karşılığında 'yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın' şeklinde Güneş'i tehdit etmişti. İkilinin birbirinden şikayetçi oldukları dava karara bağlandı. İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki sanık Kubilay Aka ve avukatı hazır bulundu. Müşteki sanık Beyza Güneş ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada beyanda bulunan Kubilay Aka, olay sırasında Beyza Güneş ile aralarında anlaştıklarını, uzlaştıklarını ve şikayetçi olmadığını ifade etti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları sonucu dava açıldığını ancak tarafların eylemlerinin uzlaşma kapsamında kaldığını ve tarafların uzlaştıklarını belirterek davanın düşmesini talep etti.
Esasa ilişkin mütalaaya katıldığını söyleyen Kubilay Aka ve avukatı, davanın düşürülmesini istedi. Mahkeme, müşteki sanıkların eylemlerinin uzlaşma çerçevesinde olduğu gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kubilay Aka ve Beyza Güneş karşılıklı müşteki - şüpheli olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede Kubilay Aka'nın 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıla kadar hapsi istenirken, Beyza Güneş hakkında ise 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 8 yıla kadar hapsi talep edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA