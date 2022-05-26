Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video

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Oyuncu Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş arasındaki ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davasında mahkeme, taraflar arasında uzlaşma sağlandığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.
Duruşmada beyanda bulunan Kubilay Aka, olay sırasında Beyza Güneş ile aralarında anlaştıklarını, uzlaştıklarını ve şikayetçi olmadığını ifade etti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları sonucu dava açıldığını ancak tarafların eylemlerinin uzlaşma kapsamında kaldığını ve tarafların uzlaştıklarını belirterek davanın düşmesini talep etti.
Esasa ilişkin mütalaaya katıldığını söyleyen Kubilay Aka ve avukatı, davanın düşürülmesini istedi. Mahkeme, müşteki sanıkların eylemlerinin uzlaşma çerçevesinde olduğu gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kubilay Aka ve Beyza Güneş karşılıklı müşteki - şüpheli olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede Kubilay Aka'nın 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıla kadar hapsi istenirken, Beyza Güneş hakkında ise 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 8 yıla kadar hapsi talep edildi.