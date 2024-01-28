Kucağında bebeğiyle yürürken öldürülen Hatice'nin kardeşlerine müebbet hapis | Video 28.01.2024 | 13:29 Sultangazi'de 14 ay önce kucağındaki bebeğiyle yürürken silahlı saldırıya uğrayan Hatice Haci'yi (31) aile meclisi kararıyla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan; biri tetiği çeken üç kardeş, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Hatice'nin anne ve babası ile ceza alan iki erkek kardeşinin 20'li yaşlardaki eşleri hakkında ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatice Haci ailesiyle birlikte yaklaşık 10 yıl önce Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelmişti. Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi'nde babası Muhammed Hacıoğlu, annesi Melek Hacıoğlu, ağabeyi İbrahim Hacıoğlu ile eşi Ayet Hacıoğlu, kardeşi Mustafa Hacıoğlu ile eşi Ayşe Hacıoğlu ile birlikte aynı apartmanda farklı dairelerde yaşıyorlardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Hatice Haci resmi nikahlı eşi İssam Ali'den boşandıktan sonra tanıştığı Muhsin Uzun ile imam nikahı kıyarak birlikte yaşamaya başladı. Hatice'nin Muhsin Uzun'dan bir çocuğu da oldu. Hatice'nin bir Türk ile evlenmesi ailesini rahatsız etti.

AİLESİ TEHDİT EDİYORDU, SOKAĞA PEÇESİZ ÇIKMIYORDU

Zaman zaman Hatice'nin yaşadığı yere gelen eski eşi İssam Ali, Hatice'yi bir keresinde çocuğuyla eve kilitledi. Babası Muhammed ve annesi Melek Hacıoğlu da kızlarını tehdit ediyorlardı. Babası, "Seni ve kocanı öldürürüm, değeri 5 mermi, gerekirse 7 çocuğumu feda ederim. Biz Türk devletinden, Türk polisinden, Türk savcısından korkmuyoruz" şeklinde tehditte de bulundu. Bu tehditle ilgili Hatice Haci, Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği'ne şikayette bulundu.



Hatice, amcasının kızı aracılığıyla da babası tarafından "Fazla göz önünde dolaşmasın vururuz yoksa" diyerek tehdit edildi. Hatice Haci, kocası Muhsin Uzun'a bu durumu anlatıp "Suriye'de olsaydım kesin benim kafama sıkarlardı. Türkiye'de olduğum için bunu yapmadılar" demişti. Ailesiyle yaşadığı anlaşmazlık yüzünden Hatice Haci evden çıkamaz hale geldi. Tesettürlü olmasına rağmen tanınmamak için yüzünü bile peçeyle kapatarak sokağa çıkıyordu.

AİLE MECLİSİ KARARIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın gerçekleştiği 26 Kasım 2022 tarihinde Hatice Haci, kucağında bebeğiyle marketten çıktı. O gün Hatice'ye kardeşleri tarafından pusu kurulmuştu. Kamera kayıtlarına göre bir aracın arkasına saklanan Arif Haji, Hatice'nin marketten çıkınca arkasından koşarak silahla başından vurdu. Bebeğinin üzerine düşen Hatice Haci çevredekiler tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Saldırıdan sonra Arif Haji, ağabeyi İbrahim Hacıoğlu ve Mustafa Hacıoğlu'nun bulunduğu araca binerek kaçtı. İlk aşamada İbrahim ve Mustafa Hacıoğlu ile birlikte baba Muhammed ve anne Melek Hacıoğlu da tutuklandı. Arif Haji ise polis tarafından 14 Ocak 2023 tarihinde yakalandı. Haji ifadesinde, cinayeti namus için tek başına işlediğini söyledi. Ancak soruşturma sonucunda savcılık, Hatice Haci'nin aile meclisinin aldığı kararla babası ve annesinin azmettirmesi sonrasında işlendiği kanaatiyle baba Muhammed Hacıoğlu (54), anne Melek Hacıoğlu (53), yengeleri Ayşe (24) ve Ayet Hacıoğlu'nun (23) azmettirmeleriyle Arif Haji'nin (22) öldürdüğü, kardeşleri İbrahim Hacıoğlu (29) ve Mustafa Hacıoğlu'nun (26) da bu suça her aşamasını planlayarak iştirak ettikleri, İbrahim Haji'nin (30) de Arif'in kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle hepsi için "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.



KARAR ÇIKTI

Olayla ilgili son duruşma 15 Kasım 2023'te İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son duruşmada, tutuklu sanık Arif Haji cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu ağabeyleri İbrahim Hacıoğlu ve Mustafa Hacıoğlu da salonda hazır bulundu.



Şikayetçi sıfatıyla davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu adına avukat Hatice Boz, tüm sanıklar hakkında töre cinayeti hükümlerinin uygulanarak cezalandırılmalarını ve herhangi bir indirim uygulanmamasını talep etti.

ÜÇ SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Arif Haji hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis, ancak cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı müebbet hapis cezasına indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Arif Haji, "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ağabeyleri İbrahim Hacıoğlu ve Mustafa Hacıoğlu da aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanık İbrahim Haji ise "Suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4 SANIĞA BERAAT

Heyet, azmettiricilikle suçlanan babası Muhammed Hacıoğlu, annesi Melek Hacıoğlu ve yengeleri Ayet Hacıoğlu ve Ayşe Hacıoğlu'nun cezalandırılmaları istemişse de üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetti