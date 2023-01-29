Küçük Ahmed’in acı ölümü! Köpekten kaçtı, mininüs çarptı öldü | Video
Adana’da köpekten kaçan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Ahmed El Halil yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent mahallesi Karataş yolunda meydana gelen olayda Suriye uyruklu Ahmed El Halil, kaldırımda yürürken karşısına çıkan köpekten korkarak aniden yola doğru koştu. Bu sırada yolcu minibüsü ise küçük çocuğa çarptı.
Minibüsün çarpmasıyla talihsiz çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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