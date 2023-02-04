Küçük çocuğun 3 parmağı kopmuştu! Şişli’de AVM'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video
ŞİŞLİ'de ailece gittikleri bir alışveriş merkezinde, yürüyen merdivene ayağı sıkışan 7 yaşındaki çocuğun üç parmağı koptu. Olayla ilgili taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatılırken, dehşet anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Dehşet anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, annesi ile birlikte merdivenden inen A.M.L.'nin ayağının sıkıştığı, annesinin çocuğu kurtarmaya çalıştığı, çevredekilerin yardım etmek için ailenin yanına gittiği ve panik anları yer aldı.
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