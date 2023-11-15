Video Yaşam Küçük çocuğun oynadığı çakmak havai fişekleri patlattı: 1 yaralı | Video
Küçük çocuğun oynadığı çakmak havai fişekleri patlattı: 1 yaralı | Video

Küçük çocuğun oynadığı çakmak havai fişekleri patlattı: 1 yaralı | Video

15.11.2023 | 15:26

Tekirdağ Çorlu’da bir iş yerinde kazara tutuşturulan havai fişeklerin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Olay, Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerindeki ucuzluk pazarında meydana geldi. İddiaya göre, küçük yaşta bir çocuk, çakmakla oyun oynarken havai fişekler tutuştu. Bu sırada rafta bulunan çok sayıda havai fişek patladı. Patlama sonucu iş yerini dumanlar kapladı.

Dumandan etkilenen bir iş yeri çalışanı yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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