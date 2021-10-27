Küçük Hasan'a polislerden duygusal sürpriz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üç yaşındaki Hasan'a duygulandıran bir sürpriz yaptı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Ekim günü Esenler İlçesi'nde bulunan bir adreste ikamet eden baba E.K., üç yaşındaki oğlu Hasan K.'nın polisleri çok sevdiğini ve yaş gününü polislerimiz ile kutlamak istediğini İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine polis ekiplerince ikamete gidilerek sürpriz yapıldı. Doğum günü pastası, polis arabası ve çeşitli hediyeler takdim edilerek ailesiyle beraber minik Hasan'a unutulmaz bir doğum günü anısı bırakıldı.

Bu anlar görüntülere yansıdı. Küçük Hasan'ın mutluluğu yüzünden okundu.