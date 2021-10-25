Küçük kızın bulduğu fosil müze tarafından teslim alındı

Manisa'da 10 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından bulunan ve her biri 25 santimetre uzunluğunda olan bir hayvana ait olduğu düşünülen fosil, Manisa Müzesi yetkilileri tarafından teslim alındı. Fosili teslim alan yetkililer yapılacak incelemenin ardından fosilin neye ait ve kaç yıllık olduğunun belirleneceğini açıkladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Yuntdağı bölgesindeki Üçpınar Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç ile birlikte tarladan dönüş yolundayken tarlanın kenarındaki bir kayanın üzerindeki diş yapısını fark etti. Hemen kayanın yanına giden küçük Elçin, yapıya dikkatlice baktığında fosil olabileceğini düşünerek babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç'a haber verdi. Kayayı inceleyen baba Taşkın Ercan ve dayı Engin Karaağaç, kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvanın alt çene kemiği olabileceği düşüncesiyle muhafaza altına alarak Manisa Müzesine durumu haber verdi. Bugün Manisa Müzesinden gelen yetkililer fosili dikkatli bir şekilde paketleyerek teslim aldı. Kayadaki fosilleşmiş dişlerin hangi hayvana ve kaç yıllık olduğu yapılacak incelemelerin ardından tespit edilecek.Taşı bir süre yerinde incelediklerini ve daha sonra koruma altına aldıklarını belirten baba Taşkın Ercan, "Kırsal arazide abim ben ve kızım yürüyüşe çıkmıştık. Kendi arazimizden dönerken tamamen kızımın dikkati sayesinde bulduk. Kızım, üzerinde dişlere benzeyen bir taş bulduğunu söyledi. Geriye dönüp baktığımızda hakikaten üzerinde diş yapısı var. Dişlere benziyor. Bunun alçıdan veya mermerden yapılmış bir heykel parçası olabileceğini düşündük. Dikkatli incelediğimizde kemiksel bir yapısı olduğunu fark ettim. Alıp evimize getirdik. Eve getirmeden çevrede araştırma yaptık ve iki parçasını daha bulduk ve eve getirdik. Eve getirdikten sonra Manisa Müzesi ve yetkili yerlere durumu bildirdik. Gelip almalarını bekliyoruz." dedi.Yürürken dişe benzer yapıyı fark ettiğini söyleyen 10 yaşındaki Elçin Ercan, "Babam dayım ve ben yürüyüşe çıkmıştık. Bir şeyler gördüm. Yanına gittiğimde üzerinde dişleri gördüm. Babam ve dayıma haber verdim onlar da geldiler ve bunun bir hayvana ait olduğunu söylediler. Biraz daha araştırma yaptık ve iki parça daha bulduk ve eve getirdik. Gerekli yerlere başvurduk. Çok heyecanlandım. İlk defa gördüğüm için şaşırdım. Ben bunun biraz dinozor olabileceğini düşünüyorum. Dinozorlara biraz merakım var" diye konuştu.Öte yandan Yuntdağı bölgesi içerisindeki Osmancalı Mahallesi yakınlarında fosil ağaç ormanı bulunması da bölgenin fosilleşmiş yapılara sahip olduğunu gösterirken, bulunan fosilin nasıl bir hayvana ve kaç yaşında olduğu yapılacak incelemelerin ardından açıklık kazanacak.