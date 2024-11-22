Küçük Muhammed Talha'ya çarpan sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde 6 yaşındaki Muhammed Talha'ya aracıyla çarpan ve ağır yaralayan, daha sonra hastaneye götürüp otoparka gitme yalanıyla kayıplara karışan sürücü kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olduğu öğrenildi.