Küçük Muhammed Talha'ya çarpan sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı
İzmir'in Konak ilçesinde 6 yaşındaki Muhammed Talha'ya aracıyla çarpan ve ağır yaralayan, daha sonra hastaneye götürüp otoparka gitme yalanıyla kayıplara karışan sürücü kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olduğu öğrenildi.
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