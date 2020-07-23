Küçük Muhammet'in havuz sevinci! Kağıt toplayan 10 yaşındaki Muhammet'e sürpriz! | Video

Antalya'da kağıt toplayıcısı 10 yaşındaki Muhammet'in fotoğrafı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Bir sitenin havuzundaki çocukları izlemek için çöp konteynerinin üstüne çıkan Muhammet'in fotoğrafını bir vatandaş çekti. Minik Muhammet'in o fotoğrafının üzerine Konyaaltı Belediyesi harekete geçti. Çocuk bulunarak kardeşleriyle birlikte havuza götürüldü, doyasıya eğlendi.