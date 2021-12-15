Video Yaşam Küçük Müslüme’nin mezarında yürek yakan detaylar | Video
Küçük Müslüme’nin mezarında yürek yakan detaylar | Video

Küçük Müslüme’nin mezarında yürek yakan detaylar | Video

15.12.2021 | 13:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçük Müslüme’nin mezarında yürek yakan detaylar | Video 01:38
Küçük Müslüme’nin mezarında yürek yakan detaylar | Video 15.12.2021 | 13:08
Domaniç’te kar yağışı, ulaşımı aksattı | Video 01:12
Domaniç'te kar yağışı, ulaşımı aksattı | Video 15.12.2021 | 13:01
Beylikdüzü’nde yollar göle döndü, vatandaş isyan etti | Video 03:56
Beylikdüzü’nde yollar göle döndü, vatandaş isyan etti | Video 15.12.2021 | 12:43
İstanbul Boğazı’nda tanker arızası | Video 00:24
İstanbul Boğazı'nda tanker arızası | Video 15.12.2021 | 12:43
Uşak’ta akıl almaz olay! Önce çöpe attı sonra taşla öldürmeye kalktı | Video 01:09
Uşak’ta akıl almaz olay! Önce çöpe attı sonra taşla öldürmeye kalktı | Video 15.12.2021 | 12:41
Sakarya’da iki genç kendi kazalarını böyle kaydetti | Video 00:19
Sakarya'da iki genç kendi kazalarını böyle kaydetti | Video 15.12.2021 | 11:56
Antalya’nın Kepez ilçesinde dolu yağışı etkili oldu | Video 03:59
Antalya'nın Kepez ilçesinde dolu yağışı etkili oldu | Video 15.12.2021 | 11:30
Fatih’te can pazarı! At yarışı oynarken ölümden döndüler | Video 07:12
Fatih’te can pazarı! At yarışı oynarken ölümden döndüler | Video 15.12.2021 | 11:28
Eskişehir’de mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı | Video 01:54
Eskişehir'de mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı | Video 15.12.2021 | 11:06
Telefonunu istediler, vermeyince bıçakladılar! | Video 00:56
Telefonunu istediler, vermeyince bıçakladılar! | Video 15.12.2021 | 10:58
Patenli gencin tehlikeli inadı kamerada | Video 01:47
Patenli gencin tehlikeli inadı kamerada | Video 15.12.2021 | 10:43
Uyuşturucu ve silah takasına polis baskını | Video 03:47
Uyuşturucu ve silah takasına polis baskını | Video 15.12.2021 | 10:43
İşçinin vincin kaldırdığı konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar kamerada | Video 00:59
İşçinin vincin kaldırdığı konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar kamerada | Video 15.12.2021 | 10:43
Son dakika! Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı | Video 03:29
Son dakika! Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı | Video 15.12.2021 | 10:22
D-100’de tartışan magandalar araçları birbirlerinin üzerine sürdü | Video 01:10
D-100'de tartışan magandalar araçları birbirlerinin üzerine sürdü | Video 15.12.2021 | 10:22
Sancaktepe’de motosiklet kazası kamerada | Video 00:17
Sancaktepe'de motosiklet kazası kamerada | Video 15.12.2021 | 10:07
Gaziantep’te kargo ile kaçakçılık polise takıldı | Video 00:41
Gaziantep'te kargo ile kaçakçılık polise takıldı | Video 15.12.2021 | 10:23
İstiklal Caddesi’nde polisten kaçan kişi böyle yakalandı | Video 00:32
İstiklal Caddesi'nde polisten kaçan kişi böyle yakalandı | Video 15.12.2021 | 10:06
Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 00:39
Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 15.12.2021 | 10:07
Elektrik hattındaki patlamada demir kapak metrelerce havaya uçup aracın üzerine düştü | Video 03:28
Elektrik hattındaki patlamada demir kapak metrelerce havaya uçup aracın üzerine düştü | Video 15.12.2021 | 09:49

Karaman’da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan ve toprağa verilen 2 buçuk yaşındaki Müslüme Yağal için beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarının başına konan çocuk bisikleti yürekleri dağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

10 Kasım tarihinde konar-göçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya'nın Bozkır ilçesindeki bölgeden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine gelerek çadır kurmuştu. 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme, aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kaybolmuştu. Ailesi tarafından bulunamayan Müslüme, jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve AFAD'a bağlı ekiplerin tarafından günlerce arandı. 200 kişiden oluşan profesyonel ekibinin yanı sıra belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı. Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi, ancak küçük kızın cansız bedeni 10 gün sonra 19 Kasım'da çadırın yaklaşık 7 kilometre arka tarafında, 500 metre yükseklikte orman ve kayalık alanda bulundu.

MÜSLÜME'YE BEŞİKTEN MEZAR TAŞI
Çeltek Mahallesi Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilen küçük Müslüme'nin mezar taşı, Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile mezar taşı yapan hayırsever bir mermerci esnafı tarafından yapıldı. Beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarın başına konan çocuk bisikleti, görenlerin yüreğini dağladı. Mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar, küçük Müslüme'nin mezarını da ziyaret ederek dua ediyor. Daha öncede küçük kızın mezarına giden bir vatandaş, Müslüme'nin mezarının başına çam fidanı dikmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA