Video Yaşam Küçük Narin'in cinayetiyle ilgili Emekli Emniyet Müdüründen flaş açıklamalar | Video
Küçük Narin'in cinayetiyle ilgili Emekli Emniyet Müdüründen flaş açıklamalar | Video

Küçük Narin'in cinayetiyle ilgili Emekli Emniyet Müdüründen flaş açıklamalar | Video

09.09.2024 | 10:57

Tüm Türkiye'nin günlerdir umutla haber beklediği Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, A Haber'de minik Narin'in cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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