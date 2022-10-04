Video Yaşam Küçük yaşta çocuklara internet üzerinden tacize tutuklama | Video
Küçük yaşta çocuklara internet üzerinden tacize tutuklama | Video

Küçük yaşta çocuklara internet üzerinden tacize tutuklama | Video

04.10.2022 | 12:20

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Samsun'da siber polisi, küçük yaştaki kız çocuklarına internet üzerinden tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı Ankara'da yakaladı. Samsun'a getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun'da küçük yaştaki kız çocuklarına internet üzerinden cinsel tacizde bulunulduğu ve müstehcen görüntülerin yollandığı bilgileri üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu olayla ilgili M.A.'nın(43) Ankara'da ikamet ettiğini belirledi.

Kendisini internet ortamında küçük yaştaki çocuk gibi gösterip çocukları kandırmaya çalıştığı iddia edilen M.A., Samsun ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesi ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de desteğiyle Ankara'da yakalandı. Samsun siber polisi tarafından Ankara'da gözaltına alınan M.A. dün akşam Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A,. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Siber polisi aileleri uyararak, çocukların internet kullanımında çok dikkatli olmalarını, çocuk gibi görünse de internet ortamında dahi olsa tanımadıkları kişiler ile iletişime geçmemelerini, oluşacak bir taciz durumunda zaman kaybetmeden polis veya savcılık ile irtibata geçmelerini istedi.

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