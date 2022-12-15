Video Yaşam Küçük yaşta evlendirme davasında baba Yusuf Ziya Gümeşel gözaltına alındı | Video
Küçük yaşta evlendirme davasında baba Yusuf Ziya Gümeşel gözaltına alındı | Video

Küçük yaşta evlendirme davasında baba Yusuf Ziya Gümeşel gözaltına alındı | Video

15.12.2022 | 09:52

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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava kapsamında,  Kadir İstekli'nin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı.

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