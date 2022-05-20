Video Yaşam Küçük yaştaki çocuğa iş makinesi kullandırdılar | Video
Küçük yaştaki çocuğa iş makinesi kullandırdılar | Video

Küçük yaştaki çocuğa iş makinesi kullandırdılar | Video

20.05.2022 | 09:36

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Ankara'da küçük yaşta bir çocuğun iş makinesi kullandığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

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Ankara'da bir hurdacıda çekildiği iddia edilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuk iş makinesi kullanmakta. Çocuğun iş makinesini kullanmasını izleyenler ise 'Maşallah' demesi dikkat çekmekte.

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