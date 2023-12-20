Küçükbaş hayvan yüklü tırın kasasından 122 kilo skunk ele geçirildi | Video
Adana’da narkotik polisleri küçükbaş hayvan yüklü tırın kasasında 123 kilo skunk ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi de tutuklandı.
Dedektör köpeğinin tepki vermesinin ardından polisler küçükbaş hayvan yüklü olan kasayı aradı. Yapılan aramada 104 pakette 123 kilo skunk bulunan valizi ele geçirdi.
Olayla ilgili Bülent G. ve Mesut A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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