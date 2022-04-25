Küçükçekmece E-5’te tehlikeli sürüş kamerada | Video

Küçükçekmece’de, D-100 karayolu üzerinde tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücü hem kendini canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Küçükçekmece D-100 Karayolu Avcılar istikametinde yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu esnada 34 PV 6311 plakalı lüks aracıyla tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli ilerleyen sürücü arkasındaki sürücülerin de ilerlemesine engel oldu. Bir süre tehlikeli yolcuk yapan kişi, diğer sürücüler şerit değiştirmek istediğinde önüne geçerek, adeta kazaya davetiye çıkardı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.