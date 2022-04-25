Video Yaşam Küçükçekmece E-5’te tehlikeli sürüş kamerada | Video
Küçükçekmece E-5’te tehlikeli sürüş kamerada | Video

Küçükçekmece E-5’te tehlikeli sürüş kamerada | Video

25.04.2022 | 10:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece E-5’te tehlikeli sürüş kamerada | Video 01:10
Küçükçekmece E-5’te tehlikeli sürüş kamerada | Video 25.04.2022 | 10:22
Diyarbakır’da yoğun toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi | Video 01:18
Diyarbakır'da yoğun toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi | Video 25.04.2022 | 10:22
Filmleri aratmayan kovalamaca anları böyle görüntülendi | Video 02:33
Filmleri aratmayan kovalamaca anları böyle görüntülendi | Video 25.04.2022 | 10:20
Sırt çantasından 800 bin lirayı böyle çaldı | Video 00:51
Sırt çantasından 800 bin lirayı böyle çaldı | Video 25.04.2022 | 10:25
Gaspçıların yaşattığı dehşet kamerada | Video 02:40
Gaspçıların yaşattığı dehşet kamerada | Video 25.04.2022 | 09:56
Adana’da kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu | Video 01:20
Adana’da kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu | Video 25.04.2022 | 09:56
Arnavutköy’de kadının ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 00:39
Arnavutköy’de kadının ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 25.04.2022 | 09:36
Esenyurt’ta otomobilden çanta hırsızlığında jammer kulanıldı iddiası | Video 02:50
Esenyurt'ta otomobilden çanta hırsızlığında jammer kulanıldı iddiası | Video 25.04.2022 | 09:36
Akılalmaz olay! Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü | Video 00:40
Akılalmaz olay! Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü | Video 25.04.2022 | 09:21
Taksim metrosunda korkutan yangın | Video 05:32
Taksim metrosunda korkutan yangın | Video 25.04.2022 | 09:01
Üsküdar’da iki sürücüden yumruk yumruğa kavga | Video 00:17
Üsküdar'da iki sürücüden yumruk yumruğa kavga | Video 25.04.2022 | 09:03
Drone ile tespit edildiler, silahlarla yakalandılar | Video 01:58
Drone ile tespit edildiler, silahlarla yakalandılar | Video 25.04.2022 | 09:06
Zonguldak’ta sahur vakti korkutan yangın: Yaşlı kadın hastanelik oldu! | Video 01:42
Zonguldak'ta sahur vakti korkutan yangın: Yaşlı kadın hastanelik oldu! | Video 25.04.2022 | 08:55
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Tam 3 kilogram | Video 00:33
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Tam 3 kilogram | Video 25.04.2022 | 09:00
Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi | Video 01:35
Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi | Video 25.04.2022 | 08:50
İstanbul’da metrobüste kadın yolcuya korkunç tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım! | Video 00:18
İstanbul'da metrobüste kadın yolcuya korkunç tehdit: "Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım!" | Video 25.04.2022 | 08:52
Ankara’da 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı | Video 00:30
Ankara'da 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı | Video 25.04.2022 | 08:40
Kumar operasyonunda polisi bile şaşırtan düzenek | Video 01:19
Kumar operasyonunda polisi bile şaşırtan düzenek | Video 24.04.2022 | 16:38
Tartıştığı karısını, çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü | Video 03:32
Tartıştığı karısını, çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü | Video 24.04.2022 | 15:48
Kafasına cisim atarak bir polisi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi | Video 00:18
Kafasına cisim atarak bir polisi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi | Video 24.04.2022 | 15:13

Küçükçekmece’de, D-100 karayolu üzerinde tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücü hem kendini canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, önceki akşam saatlerinde Küçükçekmece D-100 Karayolu Avcılar istikametinde yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu esnada 34 PV 6311 plakalı lüks aracıyla tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli ilerleyen sürücü arkasındaki sürücülerin de ilerlemesine engel oldu. Bir süre tehlikeli yolcuk yapan kişi, diğer sürücüler şerit değiştirmek istediğinde önüne geçerek, adeta kazaya davetiye çıkardı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA