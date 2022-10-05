Video Yaşam Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video
Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video

Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video

05.10.2022 | 08:48

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Küçükçekmece’de 14 katlı binada yangın çıktı. Yangını gören bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, yanan dairenin alt katında oturan kişi evdeki kedileriyle birlikte dışarı çıktı. Yangında korku dolu anlar yaşayan yaşlı kadına da mahalle sakinleri su içirerek sakinleştirdi. Büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokak'ta saat 01.30 sırlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı binanın 14'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, alt katları ve diğer binaları da kapladı. Yangını fark eden ev sahibi kendisini dışarı atarken, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada yangını gören bina sakinleri de panik halinde kendilerini dışarıya atmaya başladı.

BİNAYI BOŞALTIRKEN KEDİLERİNİ UNUTMADI
Yanan dairenin alt katında oturan ve evinde kedileri olan bir ev sahibi ise yangını görünce ilk başta babasını uyandırdı. Daha sonra kedilerini de alan ev sahibi binadan dışarı çıktı. Üşüyen kedileri ise koynuna alarak ısıttı.

Öte yandan yangını gören ve sokağa dökülen vatandaşlar bina sakinlerine "Binayı boşaltın" diye bağırdı. Yangında korku dolu anlar yaşayan yaşlı bir kadına mahalle sakinleri su içirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer dairelere de sirayet etmeden kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise yanan bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi.

"KEDİLER BİZİM, ONLAR DA ÇOK KORKTULAR, TİTRİYORLAR"
Binadan kedileriyle birlikte çıkan Selahattin Songür, "Patır kütür sesler çıktı. Bir şeyler devriliyordu. Daha sonra kendi odamın camından yukarı doğru baktığımda birkaç ateş parçasının yan tarafa doğru düştüğünü gördüm. Daha sonra babamı uyandırdım. Uyuyordu. Zaten duman hemen içeriye yayılmıştı. Bir parça da bizim balkona doğru düştü. Babam söndürdü. Ondan sonra herkes yavaş yavaş binayı terk etti. 14'üncü katta çıktı. Kediler bizim, onlar da çok korktular, titriyorlar" dedi.

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