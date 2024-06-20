Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı 20.06.2024 | 08:46 Küçükçekmece’de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan 2 katlı bina alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 00.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposu olarak kullanılan 2 katlı binada çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları esnasında alevlerin sardığı binanın ikinci katında bulunan Türk bayrağı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.