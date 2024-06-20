Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı
Küçükçekmece’de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan 2 katlı bina alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.
TÜRK BAYRAĞINI İTFAİYE EKİPLERİ YERİNDEN ÇIKARIP ALDI
Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları esnasında alevlerin sardığı binanın ikinci katında bulunan Türk bayrağı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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