Küçükçekmece’de 80 bin liralık hırdavat malzemelerini çalan şahıs kamerada | Video
İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece’de bulunan bir iş yerinden 80 bin lira değerinde çeşitli hırdavat malzemeleri çalan şahıs polis ekiplerince yakalanırken hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Bir iş yerinden değeri 80 bin lira olan çeşitli hırdavat malzemeleri çalan S.S. isimli şüpheli şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahsın iş yerine girdiği ve malzemeleri çalarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
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