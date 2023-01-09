Küçükçekmece'de araçlar yakıldı, mahalleli yaşananları anlattı | Video

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Küçükçekmece’de, gece saatlerinde 2’si midibüs 1’i otomobil olmak üzere yanarak hurdaya dönen 3 araç gündüz görüntülendi. İtfaiye ekipleri, araçların yanıcı madde ile yakıldığını ön raporunda belirttiği öğrenilirken araç sahipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını istiyor.
"KÜL OLDU ARABALARIMIZ"
Olay hakkında konuşan midibüs sahiplerinden Edip Yeni, "Gece 03.00 sıralarında bu olay oldu. Biz evimizde yatıyorduk, bir anda ses, çığlık çıktı. Arabalarımız kundaklanmış, ekmek teknemiz. Bizim kimse ile sıkıntımız, bir şeyimiz yok. İtfaiye arkadaşlarının tuttuğu raporda, çok tehlikeli bir madde atılmış dediler. Neden yaptığını veya niçin yaptığını ulaşmalarını istiyoruz. Bir tane benim, bir tane amcamın bir tane de komşumuzun aracı, üçüne beraber tehlikeli madde atılmış. Kül oldu arabalarımız, ekmek teknemiz mağdur olduk. Devletimizden yakalanmalarını istiyoruz" dedi.
"KOMŞUMUZ BALKONA ÇIKIP HABER VERDİ"
Kimse ile düşmanlıklarının olmadığını anlatan diğer midibüs sahibi Nevzat Yeni, "Biz yatıyorduk, saat 03.30 gibi bir komşumuz balkona çıkıp haber verdi, arabalarınız yanıyor diye. Geldik arabalar yanıyordu. Şüphelendiğimiz herhangi birisi yok. 25 senedir burada oturuyoruz, kimseye bir yanlışımız yok, kimse ile alıp vereceğimiz yok" diye anlattı.