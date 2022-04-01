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OTOMATİK OYNAT
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Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 01.04.2022 | 10:19
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Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı | Video 01.04.2022 | 10:06
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Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’dan duygulandıran hareket | Video 01.04.2022 | 09:44
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Küçükçekmece'de bıçaklı yan bakma kavgası kamerada | Video 01.04.2022 | 09:16
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Beykoz'da 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu | Video 01.04.2022 | 08:51
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Ankara'da terör örgütlerine operasyon: 25 gözaltı | Video 01.04.2022 | 08:51
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"Salça Bidonu" içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi | Video 01.04.2022 | 08:41
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Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada | Video 31.03.2022 | 16:28
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Annesinin aracıyla drift atan gence 20 bin 234 TL ceza | Video 31.03.2022 | 16:37
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Düğün konvoyundaki kadının altın kolyesini boynundan çaldılar | Video 31.03.2022 | 16:41
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Bağcılar’da park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 31.03.2022 | 15:53
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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın çıktı | Video 31.03.2022 | 15:48
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Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı | Video 31.03.2022 | 15:38
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Afyonkarahisar'da yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı | Video 31.03.2022 | 15:38
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İstanbul'daki navigasyon hırsızı yakalandı | Video 31.03.2022 | 15:38
Küçükçekmece’de iki grup arasında yan bakma meselesi nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.