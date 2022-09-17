Küçükçekmece'de 'Bisküvi çaldın' dayağı! O anlar kamerada | Video

Küçükçekmece'de bir market sahibi ve oğulları marketten bisküvi çalan genci sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Şehit Mahmut Ergül sokakta meydana gelen olayda, bir marketin sahibi ve oğulları marketlerinden bisküvi çaldığını iddia ettikleri genci sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar vatandaş kamerasına anbean yansıdı.

"BİR TANE BİSKÜVİ ALDIM"

Market sahibi ve oğulları çevredekilerin uyarısı ve çabası ile sakinleşti. Bu arada yere düşen gencin 'Bir tane bisküvi aldım' dediği duyuldu.