Video Yaşam Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın | Video
Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın | Video

Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın | Video

25.07.2024 | 13:05

İstanbul Küçükçekmece'de, D-100 karayolu yakınındaki bir cemevinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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