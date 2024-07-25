Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın | Video

İstanbul Küçükçekmece'de, D-100 karayolu yakınındaki bir cemevinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.