Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı | Video 03.06.2024 | 09:16 Küçükçekmece’de çöken binanın yan tarafında yer alan ve daha önceden tedbir amaçlı boşaltılmış olan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı 3 katlı binanın çökmesi olayı sonrası yan tarafta bulunan ve tedbir amaçlı olarak boşaltılan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve tamamen yıktırılan binada enkazlar ile molozların temizleme işleminin ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Çöken bina ile yıkılan binanın yer aldığı Belediye Caddesi'nin en kısa zamanda trafiğe açılması için ekipler yoğun çalışmalarını sürdürdü.