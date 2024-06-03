Video Yaşam Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı | Video
Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı | Video

Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı | Video

03.06.2024 | 09:16

Küçükçekmece’de çöken binanın yan tarafında yer alan ve daha önceden tedbir amaçlı boşaltılmış olan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

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Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı 3 katlı binanın çökmesi olayı sonrası yan tarafta bulunan ve tedbir amaçlı olarak boşaltılan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve tamamen yıktırılan binada enkazlar ile molozların temizleme işleminin ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Çöken bina ile yıkılan binanın yer aldığı Belediye Caddesi'nin en kısa zamanda trafiğe açılması için ekipler yoğun çalışmalarını sürdürdü.
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