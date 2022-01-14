Küçükçekmece'de dehşet: Uyanınca hırsızla burun buruna geldi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Küçükçekmece'de, sokağa gelen 3 hırsızdan biri kemerle tırmanarak girdiği evden 2 cep telefonu ile 250 TL çalıp kayıplara karıştı. Şarjdaki telefonunu çalınmasıyla uykudan sıçrayan genç kadın, hırsızla burunu buruna gelince çığlık attı. Hırsız evden kaçarken, hırsızın balkona tırmanışı ve kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.