Video Yaşam Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada | Video

Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada | Video

Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada | Video
23.05.2021 | 11:49

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Küçükçekmece'de aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda, o anları da kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü hakkında 9 bin 378 bira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Birinci İkitelli Caddesi üzerinde dakikalarca abart egzozlu aracıyla drift atan sürücü, kayda aldığı o anları da sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren şahsın Sebahattin Ç olduğunu tespit etti. Usulsüz çakar tertibatı da kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Sebahattin Ç. hakkında drift attığı için 6 bin 700 lira, abart egzoz kullandığı için bin 339 lira ve usulsüz çakar-siren tertibatı kullandığı için de bin 339 lira olmak üzere toplamda 9 bin 378 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Sebahattin Ç'nin sürücü belgesine de 2 ay süre ile geçici olarak el konuldu.

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