Küçükçekmece’de düğün çıkışı silahlı saldırı kamerada | Video
Küçükçekmece’de düğün salonundan çıkan şahısların içerisinde bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırı, kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
Küçükçekmece’de düğün çıkışı silahlı saldırı kamerada | Video 15.01.2023 | 13:29
47:39
Bahçeli: "Lider ülke Türkiye" mutlaka gerçekleşecek | Video 15.01.2023 | 13:08
00:47
00:34
01:48
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu kamerada | Video 15.01.2023 | 12:22
00:35
03:21
Görme engelli piyanist sahnede | Video 15.01.2023 | 11:19
04:35
Lahitteki 2 bin 500 yıllık aşk mesajını arkeologlar çözdü | Video 15.01.2023 | 10:26
07:03
3 milyon tl'lik dolandırıcılığa 'turnusol' operasyonu | Video 15.01.2023 | 10:19
01:33
05:32
Düğün salonundan çıkışta uzun namlulu silahla saldırı | Video 15.01.2023 | 09:05
01:38
04:30
Taksicilere saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 15.01.2023 | 08:37
01:30
SON DAKİKA! Elazığ'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü | Video 15.01.2023 | 08:44
00:55
Elazığ’daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı | Video 15.01.2023 | 08:36
02:02
01:09
22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu | Video 14.01.2023 | 15:51
02:05
05:21
Başörtülü spikere hakarete adli kontrol şartı | Video 14.01.2023 | 14:32