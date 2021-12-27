Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
İstanbul'da sahte içki operasyonu! Hem imalat hem satış... | Video 27.12.2021 | 17:12
01:32
Avcılar'da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı | Video 27.12.2021 | 17:07
01:14
Engelli çocuğa baba şiddeti güvenlik kamerasında | Video 27.12.2021 | 17:06
01:06
Motosikletleri böyle çaldılar! Sahibi gibi davranıp... | Video 27.12.2021 | 16:55
02:58
Koronayı yenen 90 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti | Video 27.12.2021 | 16:55
01:28
Denizli'deki operasyonlarda uyuşturucu taciri 22 kişi tutuklandı | Video 27.12.2021 | 16:49
02:55
Küçükçekmece'de düğün konvoyuna polis araçları da katıldı | Video 27.12.2021 | 16:51
01:33
Polis uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli tutuklandı | Video 27.12.2021 | 16:37
07:44
Komşusunun kapısına çiğ yumurta ve kimyasal döküyordu, yakalandı | Video 27.12.2021 | 16:27
03:05
06:00
09:28
01:23
00:46
Kadıköy'de dehşet anları! "Yan baktın" dediler, öldürdüler | Video 27.12.2021 | 15:10
01:31
SON DAKİKA! Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli | Video 27.12.2021 | 15:11
01:54
Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu kamerada | Video 27.12.2021 | 14:44
00:46
03:56
Erzurum eksi 16'yı gördü şadırvanlar adeta buzdan şelaleye döndü | Video 27.12.2021 | 14:45
00:46
Suya düşen telefon için buz gibi suya girdi | Video 27.12.2021 | 14:31
01:23
Bursa'da hurda deposu alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 27.12.2021 | 14:25
KÜÇÜKÇEKMECE'de polis araçları sirenler çalarak düğün konvoyuna katıldı. Bir süre mahalle ve caddelerde dolaşan düğün konvoyunun görüntülerini bir mahalle sakini cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler dün saat 18.30 sıralarında Halkalı Caddesi'nde kayda alındı. Sirenleri ve çakarları yanan 3 polis aracı düğün konvoyuna katıldı. Bir süre mahalle ve caddelerde dolaşan konvoy bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sirenler çalarak caddede ilerleyen düğün konvoyunu görenler şaşkınlık yaşadı. Yaşanan olayı anlatan bir esnaf, Dün çalışırken konvoy şeklinde siren sesleri duyduk. Kapalı alanda olduğumuz için kaç araç olduğunu bilemeyeceğim ama yoğun bir konvoy vardı. Yoğun bir ses vardı. İçeride müzik olmasına rağmen duyuldu. Sefaköy'e doğru gittiler diye konuştu.