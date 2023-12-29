Küçükçekmece'de dükkandaki çantayı çalıp kaçan şahıs kamerada | Video
Küçükçekmece'de bir dükkana giren kimliği belirsiz şüpheli, müşterileri fırsat bilerek yaklaşık bin lira değerindeki çantayı alıp kaçtı. Şahsın kaçtığı anlar kameraya yansırken olay yerine gelen polis, şüpheliyi 2 sokak ileride yakaladı.
Olay hakkında konuşan işyeri sahibi Abdulkadır Olgaç, "Ben müşterilerle ilgileniyordum. O sırada biri geldi çantayı alıp kaçtı. Önümde kadın müşteriler olduğu için koşamadım. Yaklaşık bin TL değerindeki çantayı alıp kaçtı. Görüntülerle beraber karakola gidip şikayetçi olacağım" dedi.
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