Küçükçekmece'de elektrikli süpürgeye saklanmış uyuşturucu bulundu | Video
KÜÇÜKÇEKMECE'de uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine bir eve yapılan operasyonda, elektrikli süpürge içine saklanmış uyuşturucu madde bulundu.
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