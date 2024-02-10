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Küçükçekmece'de elektrikli süpürgeye saklanmış uyuşturucu bulundu | Video

Küçükçekmece'de elektrikli süpürgeye saklanmış uyuşturucu bulundu | Video

10.02.2024 | 10:33

KÜÇÜKÇEKMECE'de uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine bir eve yapılan operasyonda, elektrikli süpürge içine saklanmış uyuşturucu madde bulundu.

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Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir evde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine polis ekipleri 1 Şubat Perşembe günü, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ekiplerin evde yaptığı aramalarda, elektrikli süpürge içinde saklanmış 34 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 2 telefon, 300 lira nakit para ve bir hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan K.A. isimli şüpheli, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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