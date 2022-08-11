Küçükçekmece'de feci kaza! Kız arkadaşına evlilik teklifi etmeye giderken otomobiliyle takla attı | Video
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KÜÇÜKÇEKMECE'de kız arkadaşına evlenme teklif etmeye giden Kemal Özbey, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Otomobil daha sonra takla atarken Özbey kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kazayı gören Yaşar Aybar, Şoför şu ara sokaktan geldi. Galiba direksiyon hakimiyetini kaybetti. Buradaki araca çarptı sonrasında da takla attı. Sağlık durumu iyi, bir şeyi yok. Bu arabadan sağ çıktı. Ambulans hemen götürdü zaten dedi.