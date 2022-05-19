Video Yaşam Küçükçekmece’de fırtına ağacı devirdi | Video
Küçükçekmece’de fırtına ağacı devirdi | Video

Küçükçekmece’de fırtına ağacı devirdi | Video

19.05.2022 | 11:30

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Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin uyarısının ardından Küçükçekmece'de gece saatlerinde etkili olan fırtına ağacı devirdi.

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Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin uyarısının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde yağmur ile birlikte fırtına etkili olmuştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Küçükçekmece Menekşe Deresi'nin kenarındaki bir ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, devrilen ağacı kaldırdı. İlçede rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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