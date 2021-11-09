Küçükçekmece'de hırsız girdiği evden aldığı anahtarla otomobili çaldı

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KÜÇÜKÇEKMECE'de hırsız, aynı apartmandan iki daireye girerek ziynet eşyası ve otomobil anahtarı çaldı. Apartmandan çıkarak garaja giden şüpheli, elindeki anahtarla otomobili de çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin otomobili çalma anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde 30 Ekim günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, gözüne kestirdiği apartmana giren hırsızlık şüphelisi, iki daireye girdi. Hırsız, girdiği evlerden birinden ziynet eşyası , diğerinden ise parfüm ve otomobil anahtarını alıp çıktı. Ardından otomobil anahtarıyla garaja giden şüpheli, garajdan çıkardığı otomobille de kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
GÜVENLİK KAMERASININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Şüpheli, güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülere, şüphelinin apartman önünde oyalandıktan sonra bir güvenlik kamerasının yönünü değişmesi, şüphelinin apartmandan çıktıktan sonra garaja doğru gitmesi ile şüphelinin otomobile binişi ve otomobili garajdan çıkararak kaçması yansıdı.