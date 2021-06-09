Video Yaşam Küçükçekmece'de hırsızlık girişimi kamerada | Video

Küçükçekmece'de hırsızlık girişimi kamerada | Video

Küçükçekmece'de hırsızlık girişimi kamerada | Video
09.06.2021 | 09:46

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Küçükçekmece’de, kargo şubesine girmeye çalışan maskeli 3 şüpheli, alarmın çalmasıyla bir şey çalamadan kaçtı. Şüphelilerin hırsızlık girişimi kameralara yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maskeli 3 şahıs, beyaz otomobille sokağa geldi. Maskeli şahıslar önce etrafı gözetledi ardından kargo şubesinin olduğu dükkana girmeye çalıştı. Kepengi kırmayı başaran hırsızlar, daha sonra iç kapıyı açmaya çalıştı. Yaklaşık 4 dakika süren hırsızlık girişiminde alarmın çalmasıyla komşular bağırmaya başladı.

Komşular, olayı fark ederek polise haber verdi. Komşuların bağırması ve alarmın çalmasıyla içeri giremeyen hırsızlar, polis gelmeden olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Maskeli şahısların hırsızlık girişimi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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