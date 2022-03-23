Küçükçekmece’de hız kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video

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Küçükçekmece’de, süratli olduğu ileri sürülen sürücü kontrolü kaybederek iki araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Alkol metreye üflemeyen sürücü Sedat T, ise ifadesi ve kan örneği alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle trafikte yaklaşık 2 saat aksama yaşandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.