Video Yaşam Küçükçekmece'de İETT otobüsü yoldan çıktı | Video
Küçükçekmece'de İETT otobüsü yoldan çıktı | Video

Küçükçekmece'de İETT otobüsü yoldan çıktı | Video

28.10.2022 | 09:38

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KÜÇÜKÇEKMECE'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıktı. Bariyere ve yön levhalarına çarpan İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.

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Kaza, sabah erken saatlerde Halkalı Merkez Mahallesi Koru Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre sefere başlamak için yola çıkan İETT otobüsünün şoförü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan İETT otobüsü yol kenarında bulunan yön levhalarına ve bariyerlere çarptı. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

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