Video Yaşam Küçükçekmece’de iki grup arasındaki sözlü tartışma taşlı sopalı kavga dönüştü | Video
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki sözlü tartışma taşlı sopalı kavga dönüştü | Video

Küçükçekmece’de iki grup arasındaki sözlü tartışma taşlı sopalı kavga dönüştü | Video

20.11.2022 | 08:57

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Küçükçekmece’de iki grup arasında kavga çıktı. Polis kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmakta güçlük çekerken havaya uyarı ateşi açtı. Taraflar güçlükle ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi 1'inci Hilal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler kavgayı ayırmaya çalışmakta güçlük çekti. Havaya uyarı ateşi açan ekipler tarafları güçlükle ayırdı. Olayda yaralı ve can kaybı olmazken yaşananlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sokak içerisindeki kalabalık ve polis ekipleri görülmekte. Aynı zamanda görüntülerde silah sesleri duyuluyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

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